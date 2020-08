Raúl Ruidíaz anotó dos goles | Fuente: MLS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre New York City vs. Columbus Crew por la MLS. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial,MLS, Superliga China y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 24 de agosto de 2020: horario y guía de canales



Eredivisie Comeback

11:45 a.m. FC Emmen vs. PEC Zwolle

MLS

6:00 p.m. New York City vs. Columbus Crew

Super League - China

5:00 a.m. Henan Jianye vs. Shanghai Shenhua

7:00 a.m. Jiangsu Suning FC vs. Shenzhen FC