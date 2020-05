Esta es la nueva pasión que descubrió Paulo Dybala durante la cuarentena. | Fuente: AFP

Entre las principales actividades que lleva realización Paulo Dybala desde la cuarentena, las transmisiones en vivo son una de sus favoritas y de esta forma se mantiene conectados con sus seguidores.

Por esto, aprovechando una conversación vía Instagram con la cantante brasilera Anitta, el actual delantero de Juventus confesó sentirse bien pero extrañar su profesión como nunca antes.

"Nunca pensé que podría extrañar tanto el fútbol. Extraño jugar y entrenar. Necesito volver a jugar, ver a mis compañeros, pasar la pelota. Siento la necesidad de ponerme los botines, correr y meter goles. Todavía no sabemos cuándo podremos volver, no es como unas vacaciones. Entreno en casa pero no es lo mismo", confesó el jugador argentino.

Sin embargo, reveló que, además del fútbol, el confinamiento lo ha ayudado a despertar mucho interés por otro deporte: "estar aislado en casa durante mucho tiempo inevitablemente lleva a probar y descubrir cosas nuevas. Para dar un ejemplo, probé yoga y me apasioné. Es muy calmo y relajarse no hace mal. Entiendo que realmente ayuda mucho", agregó el jugador de 26 años.

Como se recuerda, la semana pasada se esparció el rumor acerca de que Dybala habría dado positivo al test de coronavirus por cuarta vez. Sin embargo, el hecho fue desmentido por su novia, Oriana Sabatini: "No sé de donde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo", precisó aquella para el diario Clarín.