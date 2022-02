Pep Guardiola dirige al Manchester City desde 2016. | Fuente: EFE

El Manchester City del director técnico español Pep Guardiola chocará este miércoles por la jornada 24 de la Premier League. Sin embargo, hay polémica porque algunos de los jugadores del cuadro 'ciudadano' fueron captados afuera de un bar.

Jack Grealish, Kyle Walker y Riyah Mahrez aparecen en dichas imágenes en redes sociales en la previa del duelo. Sin embargo, Pep Guardiola puso paños fríos a la situación e incluso bromeó sobre la misma en conferencia de prensa. El entrenador del Manchester City salió salió en defensa de sus futbolistas.

"Estoy muy enfadado porque no me invitaron y eso no me gusta. La próxima vez espero que me inviten y hagan la cena correctamente a las 8 en punto como han hecho", indicó Guardiola.

Pep Guardiola y la ironía al hablar de salida de sus jugadores

Esto fue lo que dijo Pep Guardiola de sus jugadores en el City. | Fuente: Manchester City

Asimismo, el también exentrenador del Barcelona y Bayern Munich indicó que no vio ningún comportamiento incorrecto de parte de sus dirigidos.

"El video no mostraba exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios disfrutando con sus compañeros y parte de los empleados, sostuvo.

Además, Pep Guardiola manifestó que "los jugadores, ya saben que hay un riesgo cuando salen por las redes sociales todos ellos; Riyah, Kyle, Ali, Judd, estuvieron perfectos. Les vamos a multar porque no me invitaron", añadió el popular 'Pep'.

En lo que va de la liga inglesa de primera división, Manchester City -conocido el club 'citizen'- marcha tranquilo en el primer lugar con 57 puntos, nueve unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Liverpool.

Tras el cotejo frente al Brentford se vendrá el partido ante Norwich y posteriormente la ida de octavos de final de la Champions League, como visitante, ante al Sporting Club de Lisboa.

