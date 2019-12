Pep Guardiola, entrenador de Manchester City. | Fuente: EFE

El entrenador español de Manchester City, Pep Guardiola, negó rotundamente tener una cláusula que le permita abandonar el club inglés al final de esta temporada.

"No es verdad", dijo tajantemente Guardiola ante la consulta de la prensa especializada.

Como se sabe, en las últimas semanas la prensa inglesa ha especulado sobre una posible salida de Guardiola debido que los resultados no lo acompañan en la Premier League, certamen que el Manchester City se ubica en el tercer puesto de la competición a 14 puntos del líder Liverpool.

En otro momento de la conferencia de prensa, Guardiola descartó que vaya a reforzar su equipo en enero del 2002. "Los jugadores con los que empezamos la temporada son los mismos con los que la vamos a terminar. Ya veremos en verano", señaló.

Guardiola no logró confirmar al argentino Sergio Agüero y al español David Silva para el choque ante Arsenal por la fecha 17 de la Premier. "Agüero aún no se ha entrenado con el equipo y Silva no pudo hacerlo ayer ni hoy, pero veremos mañana", sostuvo.