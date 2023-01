Guía de partido, Perú vs Brasil en Cali por el Sudamericano Sub 20. | Fuente: RPP

Perú vs. Brasil EN VIVO: se enfrentarán ONLINE EN DIRECTO a la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 que se lleva a cabo en Colombia.

La contienda de la Selección Peruana ante su similar de Brasil, uno de los favoritos para llevarse el Sudamericano Sub 20 2023, está programada para el jueves 19 de enero en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali) a las 5:00 p.m. hora peruana. Será transmitido vía Latina, D Sports (DirecTV) y RPP.pe tendrá los goles, mejores jugadas e incidencias.

El cuadro de Perú buscará dar el golpe frente a la 'Canarinha' de su categoría en un certamen en el que está en el Grupo A también con complicados equipos como Argentina, Paraguay y el anfitrión.

Perú vs Brasil por Sudamericano Sub 20: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Brasil (Sao Paulo): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

El certamen marcará el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia y en él los diez equipos de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no estaban obligados a prestarlas debido a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región.

La blanquirroja, que llegó el martes a Colombia y está dirigida por Jaime Serna, busca dar la sorpresa en el torneo con jugadores como Kluiverth Aguilar, Catriel Cabellos, Juan Pablo Goicoechea y Sebastien Pineau.

El lateral Aguilar, de 19 años, es el que más recorrido tiene en Perú porque disputó el torneo peruano en 2019 con Alianza Lima y luego fue fichado por el Lommel SK de la segunda división belga.

Cabellos, entre tanto, nació en Argentina y es parte del Racing Club, donde su destacado nivel ha hecho que lo empiecen a acercar al primer equipo de la Academia.

Sin embargo, al frente estará la poderosa Brasil, que a pesar de que no contará con Endrick y Vinicius Tobias, tendrá a otros jugadores destacados como el creativo Andrey Santos y los delanteros Vitor Roque y Sávio.

Además de este trío, la selección dirigida por Ramón Menezes cuenta en el Sudamericano Sub 20 con una nómina de jugadores sobrada de talento, entre los que se destacan nombres como el de los centrocampistas ofensivos Marlon Gomes o Guilherme Biro.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs Brasil?

El partido será transmitido por D Sports de DirecTV (610-619), Latina y streaming por DGO. RPP.pe tendrá el minuto a minuto y goles.

