Petr Cech anunció que se retirará al término de la temporada

Petr Cech ha ganado 19 títulos a lo largo de su carrera. | Fuente: AFP

Petr Cech, uno de los mejores arqueros a nivel mundial durante las dos últimas décadas, dejará de jugar al fútbol de manera a profesional a mediados de año cuando termine lo que será su última temporada con el Arsenal. Así lo anunció el golero de 36 años, que no viene teniendo mucha continuidad en el elenco 'gunner' ante el titularato del alemán Bernd Leno.

"Esta es mi duodécima temporada como futbolista profesional y han pasado veinte años desde que firmé mi primer contrato, así que siento que es el momento adecuado para anunciar que me retiraré a final de temporada. Habiendo jugado 15 años en la Premier League y ganado todos los trofeos posibles, siento que he conseguido todo lo que me he propuesto. Seguiré trabajando duro con Arsenal para poder ganar un trofeo más y luego veré qué es lo que la vida tiene para mí fuera de las canchas", publicó Petr Cech en su cuenta de Twitter.

Los momentos más destacados de la carrera de Petr Cech fueron cuando vistió la camiseta del Chelsea desde el 2004 hasta el 2015. Durante ese intervalo, ganó 15 campeonatos -incluyendo una Champions League y una Copa UEFA- y fue considerado por varios organismos deportivos como el mejor en su posición. Al fin y al cabo, tuvo que dejar la entidad 'blue' por el enorme crecimiento que venía teniendo Thibaut Courtois que lo relegó al banco de suplentes.