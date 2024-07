Philippe Coutinho regresa al Brasileirao: "He vuelto por amor al Vasco da Gama"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El club brasileño Vasco da Gama anunció la incorporación de Philippe Coutinho a sus filas. El centrocampista volvió por "amor al club", luego de 14 años, rechazando varias ofertas en otras ligas.

"He renunciado a muchas cosas, la verdad, no solo yo; el Vasco también hizo de todo para que pudiera estar aquí. El motivo principal (de mi vuelta) es el amor al club. Lo amo y estoy muy agradecido porque me formó para el mundo", dijo Coutinho en una conferencia de prensa.

El futbolista, cedido del Aston Villa, considera que aún está a tiempo de ayudar y sumar en el club de la liga brasileña.

"Vuelvo con 32 años, siendo joven todavía, pero espero participar en muchas cosas buenas que creo que van a ocurrir dentro de este club", afirmó Philippe Coutinho.

Coutinho salió del Vasco en 2010 y su primer destino en Europa fue el Inter de Milán. Luego jugó en el Espanyol, en la Liga española, y finalmente fue a parar al Liverpool. Así como también pasó por las filas del Barcelona y Bayern Múnich.

Sobre su regreso a la selección de Brasil

Coutinho prioriza conseguir los objetivos a corto plazo del Vasco da Gama antes de su regreso a la selección, por lo que considera "entregar y dar el máximo".