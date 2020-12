Edinson Cavani de Manchester United. | Fuente: EFE

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha acusado a Edinson Cavani por mala conducta, lo que le podría provocar un mínimo de tres partidos de sanción, por llamar en redes sociales "negrito" a un amigo.



El futbolista uruguayo publicó un mensaje en Instagram hace unas semanas tras la victoria por 3-2 ante el Southampton en la que marcó dos goles, llamando "negrito" a un amigo, lo que se considera ofensivo en Inglaterra.



Cavani borró la publicación y pidió disculpas, pero la FA ha continuado con la investigación y el delantero podría hacer frente a una sanción.

El exjugador del PSG se disculpó públicamente por su comentario. “El mensaje que publiqué después del partido del domingo pretendía ser un saludo cariñoso a un amigo, agradeciéndole sus felicitaciones tras el partido. Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y borré el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de otra manera. Me gustaría disculparme sinceramente por esto”, dijo.



El goleador 'charrúa' tiene hasta el próximo 4 de enero para defenderse de unas acusaciones que podrían suponer una sanción de como mínimo tres encuentros.



Manchester United ha defendido la inocencia de su jugador, alegando que no había malicia en la publicación, al mismo tiempo que han condenado el racismo. “Manchester United y todos nuestros jugadores están totalmente comprometidos con la lucha contra el racismo. En este aspecto, continuaremos trabajando con la Football Asossiation y otras organizaciones a través de nuestras propias campañas”, culminó.