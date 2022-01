Mohamed Salah desea renovar contrato con Liverpool | Fuente: Instagram

No quiere moverse de Anfield. Mohamed Salah reiteró su intención de quedarse en el Liverpool y aseguró que no está pidiendo una locura para renovar su contrato, que vence en 2023.

El delantero egipcio, que se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, termina contrato en año y medio y luego meses de rumores aún no ha renovado con el club inglés.

"Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura", dijo Mohamed Salah en entrevista con la revista ‘GQ’.

Mohamed Salah, que es el máximo goleador de la Premier League, con 16 tantos, ha disputado 26 encuentros esta temporada y ha marcado en total 23 goles ente todas las competiciones, además de haber repartido nueve asistencias.

Salah desea renovar con el Liverpool

Liverpool marcha en el tercer lugar de la actual edición de la Premier League y persigue al líder Manchester City por un título que conquistó en la temporada 2019-20, rompiendo una sequía de décadas en Inglaterra, precisamente con el ‘Faraón’ como gran figura.

"He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva", añadió ‘Mo’.

Con Mohamed Salah como estandarte -recientemente finalista del premio ‘The Best’, el cuadro dirigido por Jürgen Klopp pelea, además, por conquistar nuevamente la Champions League, la Carabao Cup y la FA Cup. En Europa chocará en la ronda de octavos de final contra Inter de Milán.

Egipto y Salah debutarán en la Copa Africana ante Nigeria | Fuente: AFP





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.