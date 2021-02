Gareth Bale lleva cuatro goles en el Tottenham desde su retorno | Fuente: Instagram

Otra vez protagonistas y provocando la molestia del entrenador. José Mourinho criticó a Gareth Bale por asegurar a través de su cuenta Instagram el último martes que estaba listo físicamente para jugar, pese a que el extremo quedó fuera de la convocatoria del duelo contra Everton por un problema muscular.

El galés publicó una foto en la que escribió que había sido una buena sesión de entrenamiento en Tottenham, pero un días atrás, había pedido una resonancia por una molestia y después de dicha sesión de trabajos aún se sentía incómodo.

"Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez", dijo en rueda de prensa ‘The Special One’.

La molestia de José Mourinho responde a que la resonancia no mostró ninguna lesión, pero Gareth Bale no formó parte del equipo donde los ‘Spurs’ cayeron eliminados de la FA Cup en octavos de final.

"No se encontraba bien, pidió un examen, lo tuvo, este no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien. Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se sienta un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso. Si para mañana está listo, pues entrará en la lista", señaló incómodo el entrenador portugués.