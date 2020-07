Jürgen Klopp sobre no sanción a Manchester City: "No fue un buen día para el fútbol". | Fuente: AFP

El último lunes se dio a conocer que el TAS revocó la sanción impuesta por UEFA a Manchester City, la cual le impediría de jugar la Champions League por dos años. Al respecto, algunos se mostraron a favor y en contra de esta falta de sanción al conjunto inglés por aparente Fair Play Financiero.

Uno de los que alzó la voz fue Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, quien afirmo este martes en conferencia de prensa que no está de acuerdo con la resolución.

"No fue un buen día para el fútbol, para ser honesto", sostuvo Klopp acerca de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"No depende de mí juzgar esto y no lo hago, pero creo que debería seguirse el Fair Play Financiero, que debe permanencer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así, las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran", agregó el actual campeón de la Premier League.

Como se recuerda, el TAS no solo anuló la sanción de UEFA en tanto a que Manchester City no pueda participar de competencias europeas, sino que también redujo la multa impuesta de 30 millones de euros a 10 millones.