Romelu Lukaku deseo volver al Inter de Milán y no se siente "contento" en Chelsea | Fuente: Instagram

¿Todos vuelven? El delantero belga Romelu Lukaku reconoció no sentirse bien en el Chelsea, con el que acaba de reaparecer en la Premier League y deslizó un próximo retorno al Inter de Milán, de donde se marchó tras ser campeón en Italia para recalar en el conjunto ‘blue’.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Thomas Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo en entrevista con ‘Sky Sports’.

"Soy un trabajador y no me voy a rendir", insistió el futbolista que acumula siete goles en las dieciocho jornadas disputadas en la Premier hasta ahora. Romelu Lukaku se ha perdido numerosos partidos a causa de las lesiones esta temporada, pero también por decisiones de su entrenador, a pesar que llegó siendo considerado ‘fijo’ en el ataque.

Romelu Lukaku quiere regresar al Inter de Milán

Tras una campaña en la que el Inter de Milán volvió a ser campeón de la Serie A y donde fue elegido el mejor, Romelu Lukaku sorprendió al marcharse aceptando la oferta del Chelsea. El ‘9’ lamentó la forma de irse y señaló que desea volver.

"No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", indicó un Lukaku de 28 años, dando por sentado que su retorno a San Siro sería más pronto de lo imaginado.

Cabe apuntar que en 2021 firmó con el Chelsea un contrato por las próximas cinco temporadas tras ser comprado al Inter por 115 millones de euros.





NUESTROS PODCASTS

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?