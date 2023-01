Este fin de semana se juega la jornada 20 de la Premier League. | Fuente: ESPN

La fecha 21 del fútbol inglés. Con un tanto de Ollie Watkins, Aston Villa ganó 1-0 como visitante este sábado al Southampton y prolongó el 'efecto Unai Emery', que desde que llegó al banquillo del conjunto británico a finales del mes de octubre ha ganado cinco de los siete encuentros que ha dirigido, contando la Premier League.

Este duelo por la Premier League 2022-23 entre el Aston Villa y el Southampton se llevó a cabo en el St. Mary's Stadium y llamó la atención porque casi al final de la primera parte, los jugadores y el árbitro notaron la presencia de un dron. El partido tuvo que ser paralizado cerca de diez minutos.

Incluso, los futbolistas en este duelo de la Premier fueron enviados a sus vestuarios por el referí. Este incidente quedó finalmente como anécdota y posteriormente el partido continuó sin complicaciones.

La Premier League y un dron en el Aston Villa ante Southampton

Así se vivió la presencia del dron en el Southampton-Aston Villa. | Fuente: ESPN

En tanto y bajo la dirección técnica de Emery, el 'Villa' ha espantado cualquier conato de incendio relacionado con los puestos de descenso. De 21 puntos posibles, ha sumado la nada despreciable cifra de 16 unidades con las que se ha acomodado en el centro de la tabla a cinco puntos de los puestos europeos.



El Southampton, que ocupará la última posición al terminar la jornada, no le puso las cosas muy fáciles a los hombres de Emery, que hasta los últimos diez minutos no pudieron doblegar la resistencia de su rival.



Lo consiguió Watkins, que no desaprovechó un extraordinario lanzamiento de falta de Douglas Luiz para marcar el único tanto de un partido en el que el Southampton también celebró un gol. Lo marcó Adam Armstrong, apenas diez minutos antes que Watkins, pero el VAR revisó la jugada y detectó una falta previa al remate del jugador inglés.



Ese tanto podría haber cambiado el futuro del duelo de la Premier League, pero no fue así y Watkins, con su acierto, alargó el buen momento del Aston Villa en la Premier League.

Definitivamente, Emery ha volteado la situación de su nuevo club. Cuando llegó, sumaba tres victorias en catorce jornadas. Ahora, acumula cinco en siete.

