Premios The Best. | Fuente: FIFA

Llega el día. Los Premios The Best 2020 serán la gran atracción a pocas semanas que termine el año. El evento se desarrollará en Zúrich, ciudad sede de la FIFA, que transmitirá la gala a través de su web, canal de YouTube y Facebook. El mismo empezará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana) y las reacciones lo tendrás a través de RPP.pe.

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al nuevo coronavirus, el mundo del fútbol mirará el jueves hacia los trofeos FIFA The Best, que deben premiar a las estrellas del balón en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza).

En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron dicho reconocimiento.

Serán 11 los premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada.

Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.

En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.

Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso 'Premio Puskas' gol más espectacular del año.

La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.

Para el mejor jugador fueron elegidos como finalistas, el argentino Lionel Messi de Barcelona, el portugués Cristiano Ronaldo de Juventus y el favorito, el polaco Robert Lewandowski de Bayern Munich que campeonó la Champions League.

El jurado

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

Los premios que se entregarán este 2020