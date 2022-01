Guardiola, Mancini y Tuchel. | Fuente: The Best FIFA

El español Pep Guardiola, del Manchester City; Roberto Mancini, seleccionador italiano, y el alemán Thomas Tuchel, del Chelsea, han sido nominados al premio The Best a mejor entrenador de la FIFA.



Guardiola, que llevó al City a ganar la Premier League y a disputar la final de la Champions por primera vez en su historia, Mancini, que ganó la Eurocopa, y Tuchel, que levantó la Champions, optan a ganar su primer The Best.



Uno de ellos sucederá al alemán Jürgen Klopp, que lo ha ganado en los dos últimos años, mientras que los franceses Zinedine Zidane y Didier Deschamps lo ganaron en 2017 y 2018, respectivamente, y el italiano Claudio Ranieri en 2016.



El galardón se concede en base a los votos emitidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado de cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.



La entrega de los The Best se celebrará el próximo 17 de enero en Zúrich (Suiza).



👔🧠 Tres estrategas top competirán por el Premio #TheBest al Mejor Entrenador de la FIFA 2021.



🧐 ¿Quién crees que ganará?



🇪🇸 Pep Guardiola | @ManCity

🇮🇹 @robymancio | @Azzurri

🇩🇪 Thomas Tuchel | @ChelseaFC pic.twitter.com/t6eGpxc6RO — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 6, 2022





