El presidente de Barcelona, Joan Laporta, explicó este domingo en el informe inicial de la Asamblea General de socios compromisarios de la entidad azulgrana que el hecho de que "la UEFA no frene a los clubes Estado" provoca que quieran "la Superliga Europea", de la que aseguró que pronto "habrá noticias".



Además, añadió que "uno de los errores de la anterior junta (la de Josep Maria Bartomeu) fue competir a nivel financiero con el ritmo que marcaban estos clubes (Estado), que no tienen ninguna supervisión ni siguen el 'fair play' económico".



Según Laporta, "es muy preocupante" que "los clubes" actualmente asuman "todos los costes y todos los riesgos". E hizo un análisis negativo de la situación en la que se encuentra el fútbol europeo: "Tiene una dinámica negativa de asistencia a los estadios y de seguimiento por televisión y de atracción respecto los jóvenes, seducidos por otras formas de entretenimiento. Y hay la distorsión de los clubs estados, con recursos ilimitados. Desestabiliza de forma evidente".



El problema para el presidente azulgrana es que "la UEFA cada vez le da más poder a los clubes Estado". En este sentido, consideró que la Superliga comportaría "una competición más igualada para competir cada club con sus recursos y sin la distorsión" de los clubes Estado. "Los clubes regiremos nuestro destino. Me hace reír cuando los clubes Estado dicen que los de la Superliga somos los ricos", apuntó también Laporta.



Barcelona sobre su relacón con Spotify

"No tengan ninguna duda de que sería una competición abierta, basada en la meritocracia y respetando las ligas estatales. Si la resolución de la Unión Europea es favorable, podremos trabajar sin presiones para proponer un formato de competición que sea del agrado de todo el mundo", aseguró.



Durante el informe realizado ante la asamblea, Laporta reveló que la multinacional sueca Spotify, principal patrocinador del Barcelona, incorporará el catalán en su app, en el marco de su alianza con la entidad azulgrana.

