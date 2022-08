El alemán Thilo Kehrer jugará por primera vez en la Premier League. | Fuente: West Ham

El París Saint Germain (PSG) anunció este miércoles la transferencia del central internacional alemán Thilo Kehrer al West Ham inglés por un monto que no ha hecho público.



Kehrer, fichado por el PSG en 2018 procedente del Schalke 04 a cambio de 37 millones de euros, tenía solo un año más de contrato con el club parisino, hasta 2023.



En sus cuatro temporadas en el Parque de los Príncipes, el defensa, de 25 años, disputó con el PSG 128 encuentros, anotó cuatro goles, dio dos asistencias, y ganó, entre otros títulos, tres campeonatos de la liga francesa.

Kehrer se desliga de esta manera del equipo parisino dirigido por Christophe Galtier, quien no lo iba a contar para la actual temporada.





Thilo Kehrer entusiasmado por fichaje con West Ham

El exjugador de PSG de 25 años se sumó a las filas de West Ham, donde jugará cuatro temporadas. Es el sexto fichaje de la institución para esta campaña que ya inició.

"Estoy muy ilusionado por haber fichado con West Ham. Mi mayor objetivo ahora es entrar en el equipo, integrarme en el grupo y disfrutar jugando en este club", señaló a los medios del club de la Premier League.

Kherer no ocultó su emoción de jugar en la Premier. "Esta es la mejor liga del mundo y estoy emocionado por venir a jugar a la Premier League. He hablado con el entrenador y me ha comentado cómo me ve encajando en el club".

El defensor alemán 𝐓𝐡𝐢𝐥𝐨 𝐊𝐞𝐡𝐫𝐞𝐫 es traspasado al @WestHam, equipo de la Premier League.



El club le desea mucho éxito a Thilo con sus nuevos colores. pic.twitter.com/jNYMosPdMi — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 17, 2022

PSG sumó un nuevo triunfo

El París Saint Germain (PSG) continuó con su arrollador inicio de temporada y goleó 5-2 en casa al Montpellier, este sábado en la 2ª jornada de la Ligue 1, en un partido donde brilló Neymar con un doblete.

Con 6 puntos, el PSG lleva con autoridad los mandos de la clasificación y confirma su buen momento de la mano de su nuevo entrenador, Christophe Galtier, que se estrenaba como local en el banquillo del Parque de los Príncipes.

Antes del triunfo de este sábado, el equipo de la capital francesa había ganado 5-0 en la primera jornada, en Clermont-Ferrand, y 4-0 al Nantes en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), en un partido jugado en Tel Aviv.





