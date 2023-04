Christophe Galtier dirige su primera etapa en PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: VALERY HACHE

Contundente. El entrenador del PSG, Christophe Galtier, "niega con la mayor firmeza" haberse referido con términos discriminatorios a jugadores cuando dirigía al Niza, reaccionó este miércoles su abogado en un comunicado.

Christophe Galtier, que pasó del Niza al PSG al término de la pasada temporada, "ha conocido con estupefacción las declaraciones injuriosas y difamantes" denunciadas supuestamente por el exdirigente Julien Fournier en un correo interno del que se hicieron eco el martes varios medios, señaló el abogado Olivier Martin, que anunció que se emprenderán "acciones judiciales".

El periodista independiente Romain Molina, y luego RMC Sports, hablaron de la existencia de un correo escrito al final de la pasada temporada en el que Julien Fournier denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación con una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión, al poco de llegar al Niza.

Polémica por el caso de Christophe Galtier en PSG

Galtier ha ganado la Supercopa de Francia en PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SEBASTIEN NOGIER

Ese mensaje habría sido enviado por Julien Fournier a Dave Brailsford, director de Deporte en Ineos, el grupo petroquímico propietario del club del sur de Francia.

"Teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones realizadas contra él, que niega con la mayor firmeza, recurrió inmediatamente a su abogado, Olivier Martin, para emprender sin demora las acciones judiciales necesarias, todavía más teniendo en cuenta que desde esta divulgación es objetivo de amenazas y actos de acoso intolerables", escribió el abogado en el comunicado.

Julien Fournier, que salió del Niza en julio de 2022, afirma por su parte no estar implicado en la difusión del correo, aunque no parece negar su existencia.

"Estoy actualmente en Brasil, lejos de esta polémica en la cual me veo salpicado a mi pesar. En ningún caso estoy detrás de la difusión de estas informaciones internas", afirmó en un comunicado.

El club involucrado pror Galtier se pronuncia

Niza también reaccionó este miércoles por el caso de Christophe Galtier, a través de un breve comunicado: "Los hechos relatados conciernen a dos personas que ya no trabajan para el club. Esta situación fue tratada de la manera más seria en el momento de los hechos. El club no hará más comentarios". Preguntado, el PSG no se ha pronunciado por el momento.

El técnico, contra las cuerdas en el PSG debido a los malos resultados -eliminado en Champions y en Copa, líder en la Ligue 1 pero irregular en las últimas jornadas-, fue puesto en protección privada por su club tras recibir amenazas, precisó su abogado.

Con contrato hasta 2024, el antiguo defensa vive una temporada muy complicada a todos los niveles en el PSG, el club más prestigioso que ha dirigido tras sus experiencias en el Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) y Niza (2021-2022).

(Con información de AFP)

