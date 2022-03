Mauricio Pochettino, DT de PSG. | Fuente: ESPN

Se agrava la crisis de París Saint Germain (PSG), que aún no se recupera del todo tras la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid. Este domingo el equipo parisino tuvo una decepcionante actuación al perder de visitante por 3-0 ante Mónaco por la jornada 29 de la Ligue 1.



En conferencia de prensa, Mauricio Pochettino se mostró molesto por el accionar de su equipo que perdiósin atenuantes en casa del Mónaco, que contó con un destacado Wissam Ben Yedder, autor de dos goles.

"Es inadmisible empezar un partido de esta manera. Después, fue una vergüenza deportiva. Ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Champions y pensar en dar lo mejor de nosotros teniendo espíritu competitivo", señaló Pochettin, quien hizo hincapié en el primer tiempo del lance.

"La primera mitad fue inaceptable. No tuvimos espíritu de lucha. La forma en que jugamos no es aceptable. Esto no puede pasar. No podemos tener este tipo de actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental. No quiero buscar excusas. Lo importante es encontrar soluciones", agregó.

Pochettino no al individualismo

"Los comportamientos deben ser más colectivos que individuales. Nos hemos alejados de eso. Hay que pensar colectivamente", culminó el entrenador argentino, que contó con Kylian Mbappé y Neymar y no a a sus compatriota Lionel Messi enfermo de gripe.

Final del partido en Mónaco. pic.twitter.com/Kl08wgytAL — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 20, 2022





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.