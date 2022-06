Nasser Al-Khelaifi. | Fuente: AFP

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que "no existen las normas" para el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que "nos toma a todos por tontos", y aseguró que la patronal española "seguirá luchando por un fútbol sostenible y sin trampas".



"Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en Marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas", escribió Tebas en redes sociales.



El presidente de LaLiga respondió así a las palabras de Al-Khelaifi en una entrevista con Marca, en la que se refirió a la denuncia hecha contra su club por incumplir la normativa del juego limpio financiero.



"Lo que hacemos es porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos las dé. Seguiremos construyendo nuestro proyecto", dijo el dirigente qatarí.

LaLiga denunció a PSG



Después de la renovación del contrato de Kylian Mbappé, LaLiga confirmó el pasado día 15 que ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el PSG que se une a otra contra el Manchester City en abril, al "entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero".

Para LaLiga "estas prácticas alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas, y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial, con dinero no generado en el propio fútbol".







