Edinson Cavani quiere irse del PSG | Fuente: AFP

PSG ha rechazado la oferta de 11 millones de dólares del Atlético de Madrid por Edinson Cavani, pero ya no garantiza que siga formando parte de su plantilla en febrero una vez finalizado el mercado ante la insistencia del uruguayo en irse.



Estos son los principales mensajes sobre el futuro del máximo goleador del PSG de su director deportivo, Leonardo de Araujo, y de su entrenador, Thomas Tuchel, en la noche del domingo al lunes en Lorient, adonde se desplazaron para un partido de la Copa de Francia.



Leonardo reconoció que Cavani "ha pedido irse", que se está estudiando la situación y que ha habido "una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la hemos aceptado".



Aunque repitió que el club de la capital francesa no quiere que el delantero uruguayo se marche y que en los últimos días no ha habido nuevos contactos con el Atlético, el director deportivo puntualizó que tienen en cuenta su voluntad porque "respetamos mucho al jugador".



Tuchel, por su parte, reconoció que no podía "asegurar que Cavani vaya a seguir en febrero con nosotros", y añadió que si eso ocurriera el PSG contrataría a otro delantero.



Cavani, que tiene contrato hasta el mes de junio con el equipo francés, no ha disputado los dos últimos partidos de la semana pasada lo que ha sido interpretado por algunos como un signo de que el club contempla la opción de su partida

