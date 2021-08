PSG vs. Brest EN VIVO: juegan por la fecha 3 de la Ligue 1 | Fuente: Instagram

PSG vs. Brest se enfrentan este viernes 20 de agosto en el Stade Francis-Le Blé. El partido corresponde a la fecha 3 de la Ligue 1 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN 2. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En Argentina el cotejo comenzará a las 4:00 p.m.

Mientras la atención se concentra en el esperado debut de Lionel Messi, el París Saint-Germain espera mantener su buen inicio liguero en el partido que abrirá la tercera fecha de la Ligue 1 en Brest.

A pesar de la ausencia de varias estrellas, aún en fase de optimización física, el PSG es el único equipo entre los aspirantes al título en sumar seis puntos de seis en las dos fechas disputadas.

Dos victorias logradas sin Lionel Messi, Neymar, Marquinhos, Ángel Di María, Sergio Ramos, Marco Verratti ni Gianluigi Donnarumma.

Un elenco de estrellas que afinan su puesta punto y que podrían ir regresando al césped a cuentagotas a partir del viernes, como la probable inclusión de Neymar y Marquinhos en el cuadro titular.

El técnico Mauricio Pochettino espera sumar tres nuevos puntos que le permitan ir engrosando el colchón con otros equipos llamados a pelear por los puestos punteros.

PSG venció en la fecha pasada a Estrasburgo con partidazo de Mbappé | Fuente: ESPN

¿Debuta Lionel Messi ante Brest?

El ‘30’ va poniéndose a punto físicamente tras más de un mes sin cotejos oficiales, dado que sus primeros entrenamientos fueron sin mucha carga. En curso está que realice una minipretemporada y todo indica que frente a Brest no jugará. A él se suma Sergio Ramos, quien se recupera de una lesión que lo tendrá fuera de las canchas hasta setiembre.

Aunque en Brest esperan que el once del PSG cuente con el menor número de estrellas. "No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros, pero será complicado", sonrió el Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.

PSG vs. Brest: alineaciones probables

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum; Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar.

Brest: Marco Bizot; Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, Jere Uronen; Hianga’a M’Bock, Hugo Magnetti, Franck Honorat, Romain Faivre, Irvin Cardona; Steve Mounié.

Lionel Messi no debutará en PSG enfrentando al Brest | Fuente: PSG





