Pep Guardiola, entrenador de Manchester City. | Fuente: AFP

Gary Neville, exjugador del Manchester United, aseguró que Pep Guardiola no puede irse del Manchester City sin ganar la Champions League y que si así pasara, su trabajo quedaría "incompleto".



El ahora comentarista de la cadena Sky Sports realizó estas declaraciones en la previa del duelo entre el París Saint Germain y el Manchester City, la primera vez que los ingleses llegan a semifinales de la Champions con Guardiola en el banquillo.



"Lo más grande es la Champions League y ahora vienen un par de semanas importantes contra el Paris Saint Germain, porque si consiguen pasar de ronda tendrán una gran oportunidad para ganar el título", dijo Neville.



"Esa sería la guinda del pastel del reinado de Guardiola en el Manchester City y no creo que se pueda ir sin ganarla. Su trabajo quedaría incompleto si se marcha de este país sin ganar la Champions League", añadió el que fuera defensa del United.



Neville continuó halagando a Guardiola y dijo que puede que sea el mejor entrenador de todos los tiempos y que se darán cuenta cuando vean lo que ha puesto dentro de 10, 15 o 20 años.



"La manera en la que ha estado en diferentes países, cómo ha dominado el fútbol, influido a otros... No creo que lo haya visto antes", apuntó el jugador inglés.



Pep Guardiola estará este miércoles en el banquillo del City. El duelo ante Neymar, Kylian Mbappé y compañía será a partir de las 2 de la tarde (hora peruana) en el Parque de los Príncipes.

Guardiola acaba de campeonar con City en la Copa de la Liga. | Fuente: AFP

PSG vs. Manchester City: alineaciones probables

PSG: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes; Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé.



Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo; Rodri Hernández, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden.





