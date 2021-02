Angel Di Maria estará presente en el PSG vs. Marsella | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

PSG vs. Marsella se verán las caras este domingo, 7 de febrero, en el estadio Velodrome. | EN VIVO Y EN DIRECTO | El clásico corresponde a la fecha 24 de la Ligue 1 de Francia. El duelo ha sido programado para las 3:00p.m. (hora peruana). El partido será transmitido por ESPN y todos los detalles lo tendrás en RPP.pe. Aún no se confirma si Neymar estará en el cotejo porque el sábado no participó de la práctica por un problema estomacal.

París Saint-Germain (3º) y el Marsella (9º) disputarán, en el estadio del segundo, el duelo estrella de la 24ª jornada de la Ligue 1, en el que ninguno de los dos debería permitirse un nuevo tropiezo.

PSG llegará al Velodrome en una posición inusualmente incómoda, por detrás del Lille (1º) y del Lyon (2º), que le superan en tres y un punto, respectivamente.

La derrota de hace una semana del París Saint-Germain en Lorient (3-2), la primera desde la llegada del entrenador Mauricio Pochettino a principios de enero, hizo perder al equipo de la capital los mandos de la clasificación y propició la subida al liderato del Lille.

PSG curó sus heridas el miércoles ganando 3-0 al colista Nimes en la jornada de mitad de semana, pero el partido en Marsella se presenta muy importante para la carrera por el título.

En la primera vuelta, el Marsella ganó en el Parque de los Príncipes de París en un partido explosivo, que terminó con enfrenamientos entre jugadores en el final del partido, expulsiones y acusaciones de racismo, especialmente con Neymar en el centro de aquella batalla.

Pero el precedente más cercano de un 'Clásico' francés ha sido en 2021. Fue en Lens a mediados de enero, en la Supercopa de Francia (Trofeo de Campeones), donde el PSG, ya dirigido por Pochettino, pudo imponerse por 2-1.

Marsella llegará al partido herido, en un preocupante noveno puesto y en plena crisis interna.

Su entrenador André Villas-Boas fue apartado del cargo el martes tras anunciar que se quería ir en desacuerdo con la política de fichajes, apenas tres días después de una violenta protesta de centenares de hinchas en el centro de entrenamiento del Marsella, que obligó al aplazamiento de un partido ante el Rennes.