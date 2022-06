Presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, y el delantero Kylian Mbappé. | Fuente: EFE

LaLiga presentó una denuncia ante la UEFA contra el PSG, que se une a otra contra el Manchester City en abril, al "entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero", según un comunicado del organismo español.



El colectivo que preside Javier Tebas "considera que estas prácticas alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas, y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial, con dinero no generado en el propio fútbol".



A su juicio, "la financiación irregular de estos clubes se realiza, bien a través de inyecciones de dinero directas o bien a través de contratos de patrocinio y de otro tipo que no se corresponden con condiciones de mercado ni tienen sentido económico".



LaLiga recuerda que las denuncias contra el City ante la UEFA se presentaron en abril y que esta semana ha hecho lo propio con el PSG, "aunque no se descarta que en los próximos días se realicen ampliaciones de alguna de estas denuncias con la aportaciones de nuevos datos".

LaLiga se enfoca contra Nasser Al-Khelaifi

Explica LaLiga que ha contratado despachos de abogados en Francia y Suiza, entre ellos el galo del abogado Juan Branco, "con el objetivo de emprender a la mayor brevedad acciones administrativas y judiciales ante los órganos franceses competentes y ante la Unión Europea".



También apunta que en Suiza LaLiga está estudiando diferentes opciones de representación con motivo de eventuales conflictos de interés de Nasser Al-Khelaïfi derivados de sus diferentes cargos en PSG, UEFA, ECA y BeIN Sports.



