Querétaro FC: ¿Quién es el dueño del club mexicano en el ojo de la tormenta?

En el encuentro entra Atlas y Querétaro por la Liga MX se produjo actos de violencia que involucraban a seguidores de este último equipo, provocando muchos heridos y vídeos donde se ve cómo maltrataban y golpeaban a hinchas del cuadro rival.

Ante esta polémica, muchos se preguntaron quién era el dueño de Querétaro, debido a la poca acción de las autoridades para encontrar a los responsables e imponer sanciones drásticas.

¿Quién es el dueño de Querétaro?

Se trata de Gabriel Solares, un contador público de profesión que fue directivo de Atlante cuando en el 2020 adquirió a los ‘Gallos blancos’. Actuamente, es quien da la cara por el club y el que tiene el voto en las Asambleas de Dueños de la Liga MX.









¿Quién es Greg Taylor?

En tierras mexicanas, se habla que el verdadero propietario es Greg Taylor. En enero de 2021, según el periodista Amir Ibrahim de ElQuintanaRoo, se señaló a Taylor como líder de una red de corrupción, ya que obtenía millones con la venta de jugadores con sobreprecio en la liga local.

La investigación del periodista apuntó que Greg Taylor, desde el 2012, obtenía los derechos de transacción de jugadores con un valor bajo, y les subía el precio excesivamente para obtener comisiones.

El gobernador citó al dueño de Querétaro

Los hechos de violencia, que dejaron 23 personas heridas, con 3 en estado grave, suscitaron que el gobernador Kuri González citara al presidente de la Liga MX y al dueño del club de Querétaro, Gabriel Solares.

“Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es pese a no tener muertos, y lo repito: es una tragedia, porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no lo es y no podemos permitir que se politice (…) castigar lo que se tenga que castigar; corregir lo que se tenga que corregir, y vamos a sancionar a quien se tenga sancionar”, advirtió el gobernador.