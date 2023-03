Randal Kolo Muani jugó con Francia la final ante Argentina en Qatar 2022. | Fuente: EFE

Randal Kolo Muani, delantero de la Selección de Francia, habló en una entrevista sobre lo que ha sido para él su vida luego de errar aquel mano a mano ante 'Dibu' Martínez, arquero de Argentina, en la final del Mundial Qatar 2022.

"Podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido", dijo en una entrevista el jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania.

Hace un mes, el mismo Randal Kolo Muani dijo que volvió a repasar la jugada para ver qué otras opciones tenía. "Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco, no lo veo a Kylian. Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada", señaló.

Sin embargo, Randal Kolo Muani asegura que ahora busca seguir adelante con su carrera. "Quiero seguir adelante porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar, nunca… Estuvimos muy cerca de traer de vuelta la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio", finalizó.