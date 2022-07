Raphinha y su posible llegada al Barcelona | Fuente: AFP

DATO El delantero Raphinha tiene contrato con Leeds United hasta junio de 2024.



El presidente del Barcelona, Joan Laporta, salió este sábado a despejar dudas. El titular azulgrana anunció la fecha de la presentación de sus flamantes refuerzos a Franck Kessié y Andreas Christensen. No solo eso. También reveló que el club culé ya inició conversaciones con el Leeds United por el brasileño Raphinha.

Sobre la presentación del centrocampista Franck Kessié, que proviene del Milan, indicó que su presentación oficial será este miércoles. En tanto, la del central Andreas Christensen, que jugó en la última temporada en Chelsea, lo hará "el jueves".

¿Raphinha al Barcelona?

Aseguró que el Barça ha hablado con el Leeds por Raphinha y que su llegada no excluye la continuidad de Ousmane Dembélé, cuyo contrato terminó el 30 de junio.

"Hemos hablado con el Leeds. Creo que no se ofenderán porque hemos hablo personalmente (con él) y tenemos comunicación, pero tambien hay otros clubes que quieren a Raphinha y han hecho sus propuestas. Sabemos que el jugador le gustaría venir al Barcelona", indicó Laporta tras participar en el homenaje a Johan Cruyff en el Hostal de la Gavina, en S'Agaró (Girona).





La continuidad de Dembélé en Barcelona

Sobre Dembélé, destacó que "ahora ya no es jugador del Barça". Añadió que el club le aprecia "mucho" y que ha hecho "una última media temporada a un nivel muy alto". "Es una discusión básicamente económica", dijo, antes de admitir que el Barça aguarda la respuesta del futbolista: "Si acepta las condiciones que se le han presentado continuará. Y si no, no".

El presidente azulgrana habló de varios nombres propios del mercado azulgrana empezando por Robert Lewandowski: "Todo el mundo sabe que es un grandísimo jugador, pero es jugador del Bayern. Es un halago que quiera venir al Barça, pero hay que tener todo el respeto para un club como el Bayern de Múnich".