Raymond Domenech, ex entrenador de Francia, confesó que Higuaín habría sido indiscutible en su equipo. | Fuente: AFP

Tras el anuncio del retiro de Gonzalo Higuaín de la Selección Argentina, Raymond Domenech, ex entrenador de Francia del 2004 al 2010, aprovechó para decirle que ojalá en su momento hubiera decidido jugar por la Selección Francesa y no por la albiceleste. "Habrías sido indiscutible en mi equipo", confesó el técnico francés al diario L'Equipe.

"Todo lo que tenías que hacer era jugar con Francia. A menudo lo digo entre risas, nunca he tenido la oportunidad de decírselo en persona, pero me pregunto si él no se lo pregunta a veces", le apuntó el entrenador al actual delantero del Chelsea.

Como se sabe, Higuaín nació en la ciudad francesa de Brest, pero fue a vivir a Argentina a los pocos meses de nacido. Aún así, a los 18 años se le propuso vestir el uniforme de la selección europea, pero se negó.

Lo mismo haría cuando recibió la invitación del mismo Domenech en el 2006 para disputar un amistoso. En ese momento, 'Pipita' decidió seguir militando por Argentina. "Tenía potencial para aportar algo más a la selección. Habría sido indiscutible entre 2008 y 2010", sostuvo el francés.

La tarde de ayer, Gonzalo Higuaín decidió hacer público su retiro de la Selección Argentina. Asimismo, al igual que Lionel Messi, declaró sentirse inconforme con las duras críticas que viene recibiendo el conjunto que dirige Scaloni.