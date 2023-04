Vinicius Junior es el delantero de moda en el fútbol español. | Fuente: EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que al brasileño Vinicius Junior "le dan muchas patadas" como pasaba con el argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Pelé, y ponderó la capacidad física del extremo que le hacen "parar" estas acciones para no tener lesiones.



"El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, en la que todavía se habla del color de la piel, de racismo; es malo para una sociedad que quiere ser moderna. Luego, lo que pasa en el campo. Los jugadores de ahora están más tutelados que hace unos años, pero a Vinícius le dan muchas patadas. En el pasado, a Maradona y Pelé le daban muchas patadas también. La suerte es que Vinícius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar esto; hasta ahora no ha tenido lesiones y esperemos que siga siendo así", comentó en rueda de prensa.



"Tenemos esta preocupación -que se pueda lesionar-, es bastante normal; sobre todo con un jugador que intenta muchas veces el uno contra uno y el regate. La única manera de preservar a este tipo de jugadores, a todos, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pase algo malo en el césped", añadió.



Ancelotti también habló de la lesión del croata Luka Modric, quien estará de baja dos semanas por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.



"Luka ha tenido una pequeña lesión contra el Girona. Estamos dolidos, pero esto puede pasar en el fútbol", dijo.







Además, habló de cómo le puede sustituir.

"Por características, el jugador que más se acerca es Ceballos; pero tenemos recursos distintos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante y su experiencia en partidos grandes no se puede remplazar. Pero tenemos medios de altísimo nivel y lo remplazaremos bien", señaló.



Por otro lado, Ancelotti habló de cómo afrontan la ida de las semifinales de la Liga de Campeones del próximo 9 de mayo contra el Manchester City.



"El plan después de la final de la Copa del Rey ya está planteado. Nos quedaremos a dormir en Sevilla porque no podemos llegar a Madrid a las tres o cuatro de la mañana. Entrenaremos el domingo a la vuelta y después nos concentraremos el lunes para preparar el partido. Lo único que tenemos que plantear es darles más oportunidades a los jugadores para recuperar", aseguró.



"En este momento no pensamos en las semifinales. Estamos focalizados en lo que tenemos que hacer, que es dar mañana una buena versión, luego la Real Sociedad y después la final de Copa. El Manchester City no tiene secretos; es un equipazo muy fuerte con una buena dinámica con grandes jugadores y un entrenador fantástico", completó.



"Lo que es cierto es que este partido lo vamos a disfrutar", concluyó.





