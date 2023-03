Ancelotti reconoció que tiene poca comunicación con Eden Hazard en el Real Madrid | Fuente: EFE

Los números, otra vez, pesan sobre su presente en la ‘Casa Blanca’. Eden Hazard apenas ha jugado 7 partidos en la actual temporada con el Real Madrid, situación por la que ya pasó en años anteriores en el cuadro merengue. El belga dijo sentirse bien en el club, queriendo tener más minutos, hecho que provocó la respuesta de su entrenador Carlo Ancelotti, quien dijo no tener una mala relación con el mediocampista.

"La relación no es fría", respondió Carlo Ancelotti cuando fue preguntado en conferencia por las declaraciones de Eden Hazard, sin minutos desde el pasado 3 de enero por el partido de Copa del Rey ante el Cacereño y que no aparece en un partido de LaLiga Santander desde septiembre del año pasado.

"Hay que valorar que Hazard ha sido muy honesto, es verdad que no hablo mucho con él porque hablar es cuestión de carácter y de que te encuentras mejor con unas personas que con otras, como ocurre con los hijos", añadió el italiano.

Eden Hazard apenas registra 7 partidos con Real Madrid en la actual temporada | Fuente: Real Madrid

“¿Con Ancelotti? No hablamos”

Eden Hazard concedió una entrevista a ‘RTBF’ en la que analizó su actualidad en el Real Madrid. A pesar de ser poco considerado en este curso por Ancelotti, el exChelsea dijo que desea continuar en el club, con el que tiene contrato hasta junio del 2024.

"Con el entrenador, no hablamos, pero nos respetamos. Veo en los entrenamientos que puedo aportar cosas. Me siento bien físicamente. Pero hay otros jugadores”, dijo el futbolista más caro de la historia del Madrid, quien, a pesar de todo, indicó no sentirse afectado anímicamente. "No pido jugar los 90 minutos, solo sentirme útil. La temporada pasada me afectaba más esta situación. Ahora menos".

Vinícius Jr. es el máximo artillero del Real Madrid (6) en la actual Champions | Fuente: AFP

Vinícius, causa de la suplencia de Hazard

Carlo Ancelotti quiso dejar claro que, pese a la falta de comunicación, no tiene queja de la profesionalidad de Hazard. "Lo más importante es que, hablemos mucho o no, juegue mucho o no, me respeta, como yo a él. No juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en su posición juega un jugador que en este momento nos aporta mucho, que es Vinícius".

Ancelotti dejó en manos del Real Madrid lo que ocurra la próxima temporada con Eden Hazard, que aparentemente no entra en sus planes, aunque todavía le resta un año más de contrato. "Para la próxima temporada con los jugadores que me pone el club a disposición", sentenció.





