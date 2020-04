Antonio Cassano y Ronaldo en su época en el Real Madrid. | Fuente: EFE

El exjugador italiano Antonio Cassano aseguró este miércoles que el remordimiento más grande de su carrera es "no haber aprovechado la oportunidad de jugar en el Real Madrid", en el que estuvo un año y medio entre 2006 y 2007, y reconoció que es su culpa si no triunfó en el conjunto madridista.



"Mi gran remordimiento es no haber aprovechado la oportunidad de jugar con 23 años en el Real Madrid, el equipo más grande de la historia, con los mejores jugadores del mundo, como (el francés, Zinedine) Zidane, (el brasileño) Ronaldo (Nazario) y los demás", afirmó Cassano en una entrevista a la televisión italiana "Sky Sport".



"En el Madrid podía jugarme un puesto en el once con (el brasileño Robson de Souza) Robinho, y también sustituí a (el portugués Luis) Figo y (el inglés Michael) Owen. Eso significa que era uno de los mejores, pero hice muchos 'desastres'", reconoció.



Tras marcar en su debut en la Copa del Rey contra el Real Betis, Cassano acumuló 17 partidos en sus primeros seis meses en Madrid, pero perdió protagonismo el curso siguiente a causa de unos altercados con su compatriota el técnico Fabio Capello.



"En la preparación atlética perdí 16 kilos y marqué dos goles en los primeros tres partidos, pero luego me quedé fuera del equipo. Perdí la cabeza y cuando le faltas al respeto a Capello, él te deja fuera. Luego me dio otra oportunidad, hizo mucho por mí y yo poco para él", admitió.



Cassano llegó al Real Madrid en enero de 2006 procedente del Roma y se quedó en el conjunto madridista hasta el verano de 2007, cuando regresó a Italia para fichar por el Sampdoria.



Su etapa madridista acabó con 29 partidos, cuatro goles, y una Liga española.



(Con información de EFE)