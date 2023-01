Aurélien Tchouaméni fue baja en La Cerámica por una lesión muscular. | Fuente: Instagram

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, pidió disculpas en sus redes sociales tras su viaje a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, a la hora que club jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal.



"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.



El centrocampista francés fue baja en La Cerámica por una lesión muscular en un sóleo, que también le impedirá jugar el domingo en San Mamés ante el Athletic Club en LaLiga.

Como volante central fue ubicado su comptariota Eduardo Camavinga, que plasmó un regular rendimiento. Recibió una tarjeta amarilla.





Real Madrid sufrió hasta el final

El Real Madrid se clasificó para cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar dos goles para ganar 3-2 al Villarreal, mientras el Barcelona goleó 5-0 al modesto Ceuta, con un doblete de Robert Lewandowski.

El Villarreal se adelantó con un gol de Etienne Capoue (4) y Samu Chukwueze hizo el 2-0 (42), antes de que Vinicius acortara distancias (57), Militao igualara (70) y Dani Ceballos pusiera el 3-2 (86) que dio el pase a los merengues.

El equipo merengue despertó en la segunda parte, tras volver a evidenciar sus problemas en defensa ante un Villarreal que se mostró más dominador hasta que el cansancio empezó a hacerle mella.

Tchouaméni viendo el partido de NBA.





