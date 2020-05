"Erling Haaland tiene cosas de Ronaldo", dice mítico '10' de Brasil | Fuente: Twitter

Rivaldo, exvolante del Barcelona y de la Selección de Brasil, brindó una entrevista a Betfair en la que habló sobre el delantero sensación del momento, Erling Haaland, a quien comparó con el mítico Ronaldo Nazario por su forma de encarar al arco y su velocidad.

"Haaland tiene cosas de Ronaldo". Marca muchos goles, es muy rápido y posee un gran uno contra uno. Encara sin miedo y su arrancada es muy potente. Aun así, es pronto para que algunos le coloquen el título de sucesor de Ronaldo Nazario en lo que se refiere a su estilo. Eso sí, yo le veo cualidades para, al menos, acercarse a la brillante carrera que tuvo Ronaldo", dijo Rivaldo, quien ganó con Ronaldo el Mundial de Corea-Japón 2002 con la Selección de Brasil.

En otro momento de la charla también se refirió al interés del Real Madrid y Barcelona por querer fichar a Erling Haaland. "Real Madrid y Barcelona se distrajeron con Haaland en enero, aunque, quién sabe, quizá no habría seguido jugando como lo está haciendo ahora de haber fichado por un grande, grande. Si hubiera firmado, por ejemplo, por el Real Madrid, sería solo un suplente y ahora, sin embargo, llegaría a Madrid como una estrella para ser titular. No creo para nada que fuera un error su marcha al Dortmund. Me parece una buena opción incluso para los culés, por supuesto", finalizó.