Carlo Ancelotti: "Cuanto más se sufre, más feliz soy" | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, agradeció a la afición del estadio Santiago Bernabéu el empuje dado al equipo para remontar al Chelsea y acceder a las semifinales de la Liga de Campeones en la prórroga, y aseguró que su felicidad es mayor "cuanto más se sufre".



"Hemos ganado porque hemos tenido energía en la parte final para tener el partido vivo. Los cambios que hice fue buscando energía, hubo cambios obligados de Nacho y Vinícius porque no podían continuar. El equipo ha sufrido mucho y todos han dado la cara", defendió en rueda de prensa.



"Ha sido complicado, no merecíamos estar 0-2, lo hemos pasado mal a balón parado sin nuestro mejor hombre, Militao. Nos faltó hambre de marcar en la primera parte, tuvimos un bajón psicológico, pero la magia de este estadio ayuda mucho al equipo para no rendirse nunca. Estoy muy feliz de llegar a la semifinal con el Real Madrid, sufriendo mucho, pero cuanto más se sufre, más feliz soy", añadió.



Pese a recibir tres goles que daban la vuelta a la eliminatoria, Ancelotti admitió que no vio todo perdido y agradeció el impulso que le dio la afición madridista al equipo.



"Nunca en el Bernabéu veo nada perdido porque nos ayuda mucho con su empuje. Le ha ayudado a jugar muy bien a Carvajal de central y a todo el equipo le ha dado energía para alcanzar las semifinales", valoró.



Karim Benzema abraza a Carlo Ancelotti | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Rodrygo fue clave con su ingreso en Real Madrid

La clave para el técnico italiano llegó con la mayor frescura de sus jugadores en la prórroga, momento en el que el Chelsea acusó su esfuerzo. "Tengo que evaluar el partido con calma, puse a Rodrygo y Camavinga para tener energía. El desgaste del Chelsea en la presión había sido muy grande y esto nos ha dado ventaja en la prórroga que hemos estado más frescos que ellos".



Ancelotti felicitó al Villarreal tras eliminar al Bayern y acceder a semifinales. "Nadie puede decir que vamos a ganar, hoy hemos demostrado que se puede competir hasta el último minuto. Quiero felicitar al Villarreal que ha dado un golpe fuerte, felicito a Unai Emery porque pocos pensaban que el fútbol español tendría dos equipos en semifinales de la Champions. Dos ya están y puede que el tercero llegue mañana. Nadie lo sabe".



Por último, felicitó al brasileño Rodrygo por su participación decisiva en el partido, autor del tanto que mandó el encuentro a la prórroga. "Rodrygo cuando entra en el partido marca la diferencia, lo ha hecho muchas veces, lo hizo contra el PSG y hoy. Es un jugador importante que necesita tiempo para ser todavía mejor pero estoy muy satisfecho con él"



(Con información de EFE)

NUESTRO PODCAST

COVID-19: Estricto confinamiento en Shanghái aisla a sus ciudadanos de otras ciudades de China