Carlo Ancelotti explicó por qué Vinícius Jr. bajó su nivel en el Real Madrid

Si Kylian Mbappé era la principal arma del PSG, el Real Madrid tenía en su equipo a Vinícius Jr. como estandarte de ataque, más cuando Karim Benzema apenas salía de una lesión, sin embargo, el brasileño poco pudo ofrecer en el Parque de los Príncipes para evitar la caída blanca en la Champions League.

No fue reciente sorpresa la actuación de Vinícius Jr., pues a pesar de su gran temporada en el Real Madrid, enlazó ante el PSG seis partidos sin convertir. Así, Carlo Ancelotti fue consultado por el bajón de nivel del explosivo delantero.

"Le está pasando lo que al equipo: hemos bajado el nivel y el ritmo. El equipo está físicamente bien. Hemos encajado goles en los últimos minutos, pero es algo que te puede pasar y no era por un bajón físico. 'Vini' ha tenido un mes de enero muy intenso y ahora en las próximas tres semanas bajamos el número de partidos y tendrá más efectividad", auguró el técnico italiano en rueda de prensa, resaltando que le brindará descanso a Vinícius.

Ancelotti autocrítico por el nivel del Real Madrid en París

Carlo Ancelotti confesó que Real Madrid "bajó su nivel" y admitió que la "crítica está justificada" por la derrota contra el PSG, aunque se mostró convencido de remontar la moral en sus próximas presentaciones.

"He de ser honesto, hemos jugado muy mal contra el PSG, y lo que habitualmente hacíamos ha salido mal. Hemos tenido una mala noche, pero esto no me preocupa porque sé la calidad y la personalidad que tienen los jugadores", dijo Ancelotti.

La crítica por el mal juego es, según el técnico italiano, "justificada" porque el equipo lo ha hecho "mal". "El primer crítico soy yo. El planteamiento no ha sido bueno y tengo que asumir la responsabilidad. La crítica tienes que entenderla y justificarla. Muchas me hacen pensar, pero otras son tonterías. La crítica está muy bien, las tonterías, no", subrayó.





