Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Este domingo, Real Madrid empató sin goles ante Cádiz por LaLiga española y, tras el encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se refirió al empate y el desempeño del equipo en el estadio Santiago Bernabéu.

"Lo hemos intentado. ¿Qué más podíamos hacer? Quizás tener algo más de calidad en los últimos metros. Hemos recuperado bien el balón. Hemos parado bien las contras. No pienso pedir más a mi equipo. Lo hemos intentado, pero no hemos ganado", indicó en conferencia de prensa.

En la misma línea, el entrenador italiano agregó: "Lo hemos intentado de todas las maneras, del primer al último minuto. No nos salió bien, faltó calidad en los últimos 30 metros. Nada que reprochar, puede pasar. Hay cosas positivas de este partido, lo único negativo es que no tenemos los tres puntos. A veces no mereces ganar y ganas, tenemos que seguir adelante".

Sobre los casos de coronavirus detectados en el cuadro madrileño, Ancelotti sostuvo: "Tenemos que cuidarnos, todo el mundo debe cuidarse porque la salud es lo más importante. Todos juntos tenemos que luchar contra este virus".

El próximo encuentro de Real Madrid será ante Athletic Club este miércoles 22 de diciembre a partir de las 3:30 pm (hora peruana) en el Estadio San Mamés.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.