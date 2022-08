Carlo Ancelotti | Fuente: UEFA

Este jueves se realizó el sorteo de los grupos de la Champions League para esta temporada y, al término de saberse los cruces entre equipos, se dio un premio al mejor entrenador del año a Carlo Ancelotti, actual director técnico de Real Madrid.

Como se recuerda, Carlo Ancelotti es el vigente campeón de LaLiga española y de la Champions League al mando de la 'Casa Blanca', motivo por el que fue reconocido como el mejor en su categoría por la temporada pasada.

El entrenador italiano ganó las votaciones en comparación a Pep Guardiola de Manchester City o Jürgen Klopp de Liverpool. Asimismo, además del torneo español y la 'orejona', Ancelotti también levantó la Supercopa de España.

En lo personal, Ancelotti ya se coronó campeón de las cinco ligas más importantes de Europa: LaLiga española, Serie A italiana, Premier League inglesa, Ligue 1 francesa y Bundesliga alemana.

Mensaje de Carlo Ancelotti:

Tras recibir el premio, Carlo Ancelotti hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a la UEFA: "¡Hola a todos! Es maravilloso estar aquí en Estambul en esta ocasión especial. Me gustaría dar las gracias a la UEFA por este prestigioso premio. Ha sido una temporada increíble, pudimos crear una química fantástica entre el equipo y nuestra afición en nuestro estadio".

Asimismo, el entrenador agregó: "Me gustaría agradecer a mis fantásticos jugadores. Mi increíble club y toda la gente que trabaja conmigo en Valdebebas que sin ellos esto no hubiera sido posible. Mi fantástico presidente que me dio la oportunidad de volver a Madrid".

Por último, Ancelotti indicó: "Y por ultimo mi hermosa familia: mi esposa, Mariann quien me da el espacio para hacer mi trabajo… Davide mi entrenador asistente… Ángela Katia, Chloe, Conchita, Mino, Alessandro, Andrea, Aurora, Ana, Leonardo y Lucas. Gracias".