Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, no dudó en calificar a Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro como "el mejor mediocampo de la actualidad" y, aunque no quiso prometer títulos porque "no es la mejor idea", sí que garantizó "competir hasta el final".

"Modric, Kroos y Casemiro forman la mejor media del mundo en la actualidad. Quizás son más clásicos los centrocampistas que van de área a área, pero tienen tanta experiencia y tanto fútbol que son extraordinarios. Además, resultan que mezclan muy bien. Cuando están los tres juntos nadie puede compararse a ellos", dijo Ancelotti en una entrevista con el diario As.

Tampoco faltaron los elogios para el goleador Karim Benzema.

"Karim ahora añade a su fútbol una gran capacidad y regularidad goleadora. Tiene tanta como Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema es un jugador que marca la diferencia. Lo acabamos de ver otra vez en el partido contra el Athletic, con dos goles en muy poco tiempo. Está en una forma espectacular", apuntó.

El aficionado ya piensa en los títulos, pero el entrenador prefiere ser más prudente.

"Prometer títulos no es la mejor idea, pero podemos prometer lo que siempre ofrece el Real Madrid, que es competir hasta el final. Lo estamos haciendo, estamos compitiendo muy bien en todas las competiciones, en cada partido. En la primera parte de la temporada hemos fallado muy poco. Sólo hemos tenido dos derrotas, contra el Espanyol en la Liga y frente al Sheriff, en la Champions. Pero fue una etapa en la que nos faltaron jugadores como Modric o Kroos. Pero cuando ambos volvieron ya se vio que el equipo tiene una identidad muy clara", señaló.

Carlo Ancelotti no se pone medallas, aunque su mano se está notando esta temporada.

"Aporto mi experiencia de tantos años en el fútbol y también el saber darle confianza a los jugadores. El Madrid tiene una plantilla de talento y calidad y el entrenador debe darles confianza. Pero el Madrid ya tenía un bloque, un equipo", observó.

"El equipo ya tenía forma el año pasado. Fue una temporada en la que compitió hasta el final. No llegaron los títulos, pero compitió y estuvo muy cerca de ganar en una etapa en la que la pandemia no puso las cosas fáciles a nadie", añadió.

La nueva camada

Los jóvenes también están dando muestras de que el futuro está asegurado.

"Los jóvenes, como Camavinga, Valverde y otros, tienen que saber lo que tienen delante, que son los que hemos citado antes: Modric, Kroos y Casemiro. Están compitiendo con los mejores del mundo y deben evaluar y comprender que en el futuro serán ellos los que jueguen ahí", apuntó.

"Camavinga tiene una calidad y una potencia inmensas, pero debe aprender y coger experiencia y conocimiento para la posición en la que juega. Aún no la tiene, ¡pero es que sólo tiene 19 años! Cada día que entrena junto a Modric, Kroos o Casemiro es un máster para Camavinga. ¡Estoy seguro de que aprende más con lo que ve hacer a sus compañeros en los entrenamientos que con lo que le digo yo!", añadió Ancelotti.

Vinicius es otro de los nombres propios de este Real Madrid.

"Vinicius ha mejorado porque hace las cosas con menos prisas que antes. Ha cambiado, sobre todo, en que toma una pausa en los momentos importantes de cada jugada. Lo importante en un jugador es que haga bien las cosas difíciles, porque las fáciles terminan saliendo. Vini sabía hacer lo difícil y fallaba en lo fácil. Ahora se toma más tiempo con las jugadas más fáciles y le está saliendo bien. Pero lo importante es que lo complicado siempre lo intentó y siempre le salió, porque esto sale o no sale", afirmó.

"Vinicius tiene una velocidad y un talento fantásticos. Nunca había visto un jugador con su capacidad para desbordar, para irse en el uno contra uno. Pero aún tiene capacidad para mejorar, por ejemplo, en el juego sin balón, en atacar los espacios y en el remate, donde puede progresar", siguió. (EFE)



