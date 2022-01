Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Este domingo Getafe venció por 1-0 a Real Madrid, una sorpresivo resultado que mostró bastante incómodo a Carlo Arnceloti, entrenador de la 'Casa Blanca', quien dio sus impresiones sobre el desempeño de sus jugadores.

"Hemos tenido una reacción los primeros diez minutos, después hemos estado más nerviosos, hemos perdido balones y hemos perdido los duelos. Regalamos el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo", indicó Ancelotti en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador dejó una frase muy dura para sus futbolistas: "No hay mucho que decir de este partido salvo que nos hemos quedado un día más de vacaciones. No ha sido el equipo de antes de Navidad, menos concentración y compromiso. No merecíamos perder, el empate era justo, pero has regalado un gol que significa una derrota".

En tanto al arbitraje, Ancelotti indicó: "El árbitro no ha sido determinante. Me enfadé porque terminamos la primera parte con dos amarillas, una para mí que juro no he hecho falta y la otra par Rodrygo cuando creo que se pudieron sacar más amarillas".

Por último, el entrenador merengue sostuvo: "No me preocupa que se corte la racha. Preparar estos partidos tras el periodo de Navidad con jugadores que viajan no es fácil pero hablar de esto sería buscar excusas. No hemos jugado bien, no merecíamos ganar, pero tampoco perder".

