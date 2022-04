Karim Benzema es el tercer máximo goleador del Real Madrid en LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

El último domingo, Karim Benzema se convirtió en el tercer máximo goleador del Real Madrid en la Liga con 217 anotaciones, pero esa cuota de goles puede aumentar este miércoles cuando el cuadro merengue se enfrente al Osasuna en la jornada 33 del torneo español.

Pese a los grandes esfuerzos realizados ante Chelsea, con prórroga incluida, y el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Carlos Ancelotti anunció que no le dará descanso porque el atacante está en perfectas condiciones.

"Cuando un jugador está bien no necesita descansar. No tiene sentido no meterlo, porque está bien. Mañana lo voy a meter", dijo Ancelotti en conferencia de prensa previo al duelo contra Osasuna.

A diferencia de Karim Benzema, 'Carletto' ve síntomas de fatiga en Luka Modric, a quien le dará descanso. "Modric es uno de los jugadores que está un poco cansado y por eso le doy descanso. No va a jugar", acotó.

Otra de las bajas para el partido contra Osasuna es Casemiro, quien sufre "un pequeño problema" muscular que le impedirá jugar en El Sadar, al igual que Luka Jovic y Mariano Díaz tras el último entrenamiento.

Real Madrid pelea el título de LaLiga

El entrenador del Real Madrid comentó sobre la posibilidad de alcanzar el títul de LaLiga t la Champions. "Los dos títulos me hacen ilusión". comentó.

Con 15 puntos de ventaja en LaLiga, el título está cerca, pero prefiere mantenerse cauto. "No (no me siento campeón) Tengo mucha experiencia como para tener este sentimiento. Tenemos una oportunidad para acercarnos más a LaLiga", sentenció.

