Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

El último sábado Real Madrid venció por 4-1 a Valencia CF por LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu y el partido tuvo una gran polémica casi al término del primer tiempo cuando se cobró penal en favor de la 'Casa Blanca' por falta ante Casemiro.

Por su parte, Carlo Ancelotti se refirió a este polémico penal que terminó ejecutando bien Karim Benzema para abrir la cuenta y que despertó la molestia de Valencia CF a través de sus redes sociales oficiales.

"No te puedo contestar porque no he visto la jugada, no he visto nada del partido. Me pareció desde lejos bastante claro, pero de verdad no sé qué ha pasado", indicó Ancelotti en conferencia de prensa tras el encuentro.

En la misma línea, el entrenador de Real Madrid indicó que su equipo fue el justo vencedor por el trámite del compromiso: "Hemos jugado bien, hemos merecido ganar. Es verdad que hemos abierto el marcador con un penalti, eso nos ha ayudado, pero ha sido un partido completo. Al principio no hicimos buenas vigilancias defensivas, nos cogieron en alguna contra, pero luego hemos creado oportunidades", indicó.

En tanto al duelo ante FC Barcelona por la Supercopa de España, Ancelotti agregó: "Siempre va a ser un rival para el Madrid. Por eso se llama clásico. Puede ser que teóricamente seamos favoritos, pero luego está la práctica, y la práctica es el césped: empezamos 0-0, cada equipo tiene sus oportunidades".

