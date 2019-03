Cristiano Ronaldo habló en la previa del duelo Juventus vs. Atlético de Madrid. | Fuente: DAZN

Cristiano Ronaldo se siente cada vez más cómodo en Italia y no duda en confesarlo cada vez que tiene la oportunidad. El astro portugués es la principal estrella de la Juventus, marcha lidera en la Serie A y tiene la opción de seguir avanzando en la Champions League, una competencia que ya no tiene al Real Madrid para los cuartos de final. Sobre todos estos temas habló CR7 en una entrevista con DAZN.

"No echo de menos ni España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí en Italia. No ha sido difícil para mí. Todo ha sido muy intenso, interesante, diferente pero me he adaptado bien. Estoy feliz", aclaró Cristiano Ronaldo.

"El rendimiento del equipo, en mi opinión, ha sido muy bueno, muy positivo. En liga, seguimos invictos, no hemos perdido ningún partido. Es genial. En mi opinión, lo tenemos todo para ser campeones", dijo sobre su actualidad en Juventus.

"El balance es muy positivo, a nivel individual me siento bien. Me siento adaptado a la Liga italiana y es una liga difícil, en mi opinión, la más difícil para los delanteros. Una Liga con mucha calidad, no esperaba que la liga italiana tuviera esta calidad. Estoy feliz, mi familia y mis hijos están felices. Todo es positivo", manifestó CR7, quien tiene un duelo importante este martes ante el Atlético de Madrid.

"Como he dicho va a ser un partido difícil. El Atlético es un equipo que en los últimos cuatro años ha jugados dos finales de Champions. Es un equipo candidato a ganar la Champions, sabemos que será difícil pero, si la Juventus juega bien, conseguiremos pasar", concluyó.