Eden Hazard fue presentado como el flamante fichaje del Real Madrid para las próximas cinco temporadas.

La nueva figura madrileña. Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, aseguró este jueves en su primera rueda de prensa como jugador blanco que no es un "galáctico" y declaró que espera serlo en un futuro.

El belga fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en un Santiago Bernabéu abarrotado, con unos 50.000 espectadores que se dieron cita para recibir al extremo, en un día en el que el madridismo recuperó la ilusión y la era galáctica.

"No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno", dijo.

Cuestionado por si será el líder del equipo, Eden Hazard dijo que en el Real Madrid hay muchos jugadores con esa definición y dejó claro que para él lo más importante "es el grupo".

"Vengo aquí a intentar mejorar el colectivo con mis regates y goles. Espero que todos juntos hagamos un gran trabajo. Luego, ser líder, lo he sido en la selección y en el Chelsea y creo que aquí soy lo mismo. Voy a intentar hacerlo todo para ganar los partidos", puntualizó.

