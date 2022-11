Eden Hazard llegó al Real Madrid procedente del Chelsea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DIRK WAEM

El capitán de Bélgica, Eden Hazard, aseguró este lunes que no tiene dudas sobre su calidad, aunque comprende que desde fuera haya incertidumbre por su falta de minutos en el Real Madrid, e insistió en que no quiere dejar el club blanco en el próximo mercado de fichajes.

"Mantengo la sonrisa. De mí depende adaptarme, porque tuve meses difíciles en los que no podía tener ritmo (de juego). Ahora tengo que demostrar que aún puedo hacerlo. Hay gente que duda de mi calidad, pero yo no dudo y creo que la vamos a volver a ver", dijo Eden Hazard en rueda de prensa en el primer día de concentración de los 'Diablos Rojos'.

"No, la respuesta es clara. No quiero dejar el Real Madrid. Pero la situación no depende sólo de mí", agregó el '10' de Bélgica, quien aseguró que al inicio de la temporada habló con Carlo Ancelotti y el técnico del Real Madrid le dijo que tendría oportunidades y que él intenta demostrar cada día en los entrenamientos que aún puede contribuir.

El atacante belga, que disputará su tercer Mundial, aseguró que quiere aprovechar el escaparate mundialista para "demostrar al pueblo belga que aún" está "ahí". Eden Hazard entiende las dudas, incluso sobre su titularidad en la selección belga, que le disputan entre otros el delantero del Brighton, Leandro Tossard.

"Ha hecho un año soberbio. Merece jugar incluso más que yo. Entonces, sería el primero en felicitarle, pero haré todo lo posible por que el entrenador me ponga en el campo", dijo el capitán belga, que cumplirá 32 años en enero.