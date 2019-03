Hazard tiene como ídolo a Zinedine Zidane. | Fuente: AFP

Eden Hazard (28 años) se perfila como el ‘bombazo’ del próximo mercado de fichajes en el fútbol europeo. Y es que el delantero belga es el gran objetivo de Real Madrid en la segunda etapa de Zinedine Zidane.

Ahora, el atacante del Chelsea dio un nuevo guiño a Real Madrid al elogiar a Zidane e incluso lo calificó como su ídolo de infancia, aunque prefiere al técnico de la Selección de Bélgica, Roberto Martínez.

"Como jugador creo que no hay color, tengo mucho respeto por Zidane, ha sido mi ídolo, gracias a él empecé a jugar. Pero, por las victorias conseguidas con Martínez, le elijo a él", señaló Hazard en entrevista con el exciclista belga Eddy Merckx.

Sobre a su posible llegada al equipo merengue, el ‘Duque’ sostuvo: "Por el momento, no hay nadie esperándome. No pienso en lo que pueda pasar en dos, tres, cuatro o cinco meses. Mi futuro no lo sé, ya lo veremos", agregó.