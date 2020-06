El plan de Zidane: este es el once probable para la vuelta del Real Madrid ante Eibar. | Fuente: AFP

La reanudación de LaLiga traerá muchas sorpresas y una de esas es que Real Madrid no jugará en su estadio habitual, Santiago Bernabéu, debido a obras de construcción, y se mudará al Alfredo di Stéfano donde peleará cada partido para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Pese a este cambio de localía, el equipo 'blanco' se muestra optimista con su regreso y ya prepara un once para saltar a la cancha ante Eibar este domingo 14 de junio a las 2:00 pm (hora peruana).

El plan de Zinedine Zidane es que no pierda la ventaja de dos puntos que tiene sobre FC Barcelona y no se ha dado margen de error para ningún partido. Por esto, ha elegido a los titulares que estén en mejor condición física y no se guarda nada para después.

En la portería irá el experimentado Thibaut Courtois. En la zaga central estarán Ramos y Varane, como lateral izquierdo irá Carvajal y por derecha se haría el recambio de Marcelo por Mendy.

En la línea del mediocampo estará, sin duda, Casemiro acompañado de Valverde y Kroos, aunque hay opción para el ingreso de Modric, Isoc o James.

Como tridente en la delantera se espera ver a Hazard y Asensio acompañando al '9', Karim Benzema. Mientras que en el banco estarán esperando su oportunidad Vinicius, Lucas Vázquez, Rodrygo y Mariano.

Ante este análisis, el once que parará Zinedine Zidane para el compromiso ante Eibar será con: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Hazard, Benzema y Asensio.