Lautaro Martínez. | Fuente: EFE - Composición

Se avecina otra novela. Real Madrid se sumó a Barcelona entre los clubes interesados por fichar al delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, informó este lunes 'Sportmediaset'.

Según la fuente, el Inter ya ha llegado a un principio de acuerdo con el club madridista, que ofrece 100 millones de euros por el pase del atacante sudamericano de 23 años.

Asimsimo se hizo hincapié que Real Madrid aprovechó sus buenas relaciones con el Inter tras el pase de Achraf Hakimi para adelantar la negociación en medio del interés de Barcelona, que tiene en la mira a Lautaro para que reemplace al uruguayo Luis Suárez.



De acuerdo a la información, los agentes el Inter llegaron a España y alcanzaron un acuerdo con Real Madrid. Así Martínez "percibirá 8 millones de euros netos por temporada". No se descarta que en la operación también se realice el préstamo del serbio Luka Jovic.

Lautaro Martínez delantero del Inter. | Fuente: EFE

Inter sobre el futuro de Lautaro

El vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, señaló hace unos días que el ‘Toro’ no se mueve debido que es el presente y futuro del cuadro italiano.

"Lautaro no se va del Inter. No solo el Barcelona se fija en él, pero Lautaro tiene claro que está en un gran club como el nuestro. Lo veo feliz viviendo esta experiencia que no es fácil en Italia. Pienso que va en el camino correcto. Por no ahora no se va, es el presente y el futuro nuestro", señaló en entrevista a Fox Sports.