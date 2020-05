Erling Haaland en Borussia Dortmund. | Fuente: AFP

Sin duda, Erling Haaland será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes. El atacante noruego de 19 años de Borussia Dortmund tiene una gran proyección y por ello más de un grande de Europa lo tiene en la mira.

Precisamente, Haaland se refirió a su futuro en una entrevista con Sky y señaló que por el momento solo piensa en entrenar con el Dortmund, pese que uno de los clubes interesados por su fichaje es el Real Madrid.

"Me concentro en eso, no en la atención que se dirige hacia mí. Pienso en hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Me centro en eso", señaló el joven goleador.



"Sin duda comencé bien en Dortmund. Me estoy concentrando en el trabajo para mejorar cada día. Al ocuparme de los detalles aprendo cada vez más, trato de estar en la mejor forma posible", agregó.

Con el equipo del Signal Iduna Park, Haaland anotó 12 goles en 11 partidos de la temporada, una cifra que lo coloca como uno de los jugadores más pedidos para la próxima campaña.

Hay que indicar, que el exjugador del Red Bull Salzburgo mantiene su óptimo estado físico debido que realiza 300 flexiones y 1000 adbominales a diario.