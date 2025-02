¿Peligra en la Champions? Ancelotti confirmó la baja de Fede Valverde ante la Real Sociedad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, explicó que el uruguayo Fede Valverde, quien se perderá su tercer partido consecutivo, “no está lesionado” ni viviendo “un descanso programado” y sí sufriendo una “pequeña molestia” que le impedirá estar este sábado ante la Real Sociedad en el duelo por LaLiga.

“No está lesionado ni tiene un descanso programado. Tiene una pequeña molestia que le ha costado recuperar y nada más que un pequeño problema. No va a estar disponible mañana”, dijo el estratega italiano en rueda de prensa.

Federico Valverde es una pieza clave en el armado titular del Real Madrid. En lo que va de la temporada tiene 40 partidos disputados, con una tendencia a superar la cantidad de apariciones de sus anteriores dos cursos (54).

¿Fede Valverde juega ante Atlético?

Tras ser parte del cotejo ante Manchester City en el Bernabéu por los play-offs de la Champions League, Federico Valverde se perdió los cotejos contra Girona por LaLiga y ante la Real Sociedad en la semifinal ida de la Copa del Rey.

Con el cotejo cercano frente a Atlético de Madrid por la ida de octavos de final de la Champions League, el 4 de marzo en el Bernabéu, Carlo Ancelotti apunta a la vuelta del uruguayo. “Sí estará disponible el próximo partido”, dijo.

Además de Valverde, Ancelotti tampoco contará con Dani Ceballos, quien sufre una “lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda” que le mantendrá fuera de los terrenos de juego cerca de dos meses, ni con Jude Bellingham, quien cumplirá su segundo partido de sanción en LaLiga tras su expulsión en Pamplona ante Osasuna.

Modric y Camavinga, las opciones del Real Madird

Ancelotti analizó cómo va a sustituir a Dani Ceballos, titular en el último tramo de la campaña, nombrando a Eduardo Camavinga y defendiendo a Luka Modric.

“Alguien se olvida de que Camavinga jugó la final de Champions hace poco. Puede hacer ese papel de pivote y está listo con la calidad necesaria para remplazarlo. Ha ido una pena porque Ceballos estaba aportando mucho al equipo por compromiso y calidad”, señaló.

“Tengo que ser un poco ‘polite’ (cortés), Luka Modric puede jugar. Es uno de los pocos jugadores que no ha tenido lesiones esta temporada. Está bien entrenado, en una condición física muy buena, por lo que hizo hace cuatro días contra el Girona. No veo porqué no puede jugar dos partidos seguidos. Los datos que tenemos son de un jugador que está preparado”, añadió.